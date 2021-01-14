12日乘迪拜-阿拉木图航班回国的2名乘客确诊新冠肺炎

哈通社/努尔苏丹/1月14日--13日，自德国、荷兰、韩国、马尔代夫、埃及、土耳其、阿联酋、俄罗斯、白俄罗斯和乌兹别克斯坦起飞的16班国际航班飞抵哈萨克斯坦。

据流行病监督委员会消息，共1379名乘客飞抵哈萨克斯坦。

其中，1190名旅客携带新冠肺炎核酸（PCR）检测阴性报告，189名乘客未携带。

具体来说：

-有6班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有610名乘客，570人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，4人未携带该证明；

-有5班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有540名乘客，391人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，149人未携带该证明；

-有1班国际航班飞抵阿特劳机场，共有132名乘客全部持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

-有1班国际航班飞抵乌拉尔机场，共有91名乘客全部持有冠状病毒PCR检测阴性证明；

未携带有效证明的哈萨克斯坦公民将在指定隔离检测点接受新冠肺炎核酸检测，并等待至出结果。

此外，1月12日未携带新冠肺炎核酸检测报告飞抵哈萨克斯坦的94名旅客接受的检测结果显示，搭乘迪拜-阿拉木图航班飞回国的2名乘客确诊感染冠状病毒。

【编译：阿依波塔】