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    08:12, 30 12月 2018 | GMT +6

    12月30日，哈通社简报

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    哈通社/阿斯塔纳/12月30日 -- 哈通社为各位读者总结12月30日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    12月30日，星期日

    12月30日是阳历一年中的第364天，离全年的结束还有1（闰年则还有2）。

    世界各国/地区节日

    马达加斯加共和国纪念日 1960年6月26日宣布独立，成立马尔加什共和国，亦称第一共和国。1975年12月21日，改国名为马达加斯加民主共和国。12月30日被定为共和国纪念日

    菲律宾黎刹日 该日又称革命英雄日，是菲律宾为纪念菲律宾民族革命英雄黎刹就义而设立的纪念日。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1995年 卡拉干达州叶艮德布拉克乡为卡兹别克毕官竖立纪念碑。

    1999年 阿克莫拉州阿特巴萨尔市举行著名作家伊利亚斯•叶森别尔林博物馆开幕仪式。

    2007年 塔勒德库尔干举行阿拉木图州内务厅历史博物馆开幕仪式。

    2011年 库纳耶夫诞辰100周年纪念相册正式发布。

    2015年 哈萨克斯坦邮政公司推出的"给圣诞老人写信"活动并得到总统纳扎尔巴耶夫的大力支持。

    【编译：冰山】

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