12月31日，哈通社简报

哈通社/阿斯塔纳/12月31日 -- 哈通社为各位读者总结12月31日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

12月31日，星期一

12月31日是阳历一年中的第365天，这天是一年的终结。

世界各国/地区节日

跨年夜 跨年夜是元旦前一天的夜晚，不少地区均有于元旦前夕举行迎接新年的活动，而由元旦前夕横跨至元旦的庆祝活动称为元旦倒数或跨年。元旦前夕活动在很多国家会被视为与元旦不同的节庆。于21世纪的西方文化，最流行的庆祝活动是横跨午夜的派对，多数亦会开香槟作为庆祝。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1943年 以库尔曼哈兹命名的第一所儿童音乐学校于1943年12月31日在巴甫洛达尔揭幕。

1994年 泽诺拉•卡多洛夫院士荣获哈萨克斯坦人民艺术家称号。

1996年 旨在帮助归国哈侨的法案获得批准，该法案旨在通过法律和社会政策为归国哈侨提供帮助。

2004年 《World Discovery Kazakhstan》杂志在阿拉木图举行首发式。

2013年 12名哈萨克斯坦太空工程师完成在俄罗斯西伯利亚国家航空航天大学的培训，返回哈萨克斯坦。

2017年 哈萨克职业女拳手沙热珀娃夺得WBC世界银腰带。

【编译：冰山】