同胞基金会在全球12个国家开设31个在线哈萨克语学校

哈通社/努尔苏丹/7月12日-- 哈萨克斯坦同胞基金会副主席玛高亚·萨尔巴索夫12日就与外籍同胞建立关系和哈萨克语教育情况进行了介绍。

据他介绍，同胞基金会2019年举行近20个活动，来自全球25个国家的500多名外籍同胞参加。受疫情影响，所有活动改为在线举行。

“我们并没有停止工作。疫情期间，我们与全球26个国家的5800多名外籍同胞举行了13场在线活动和6个在线项目。今年，我们与20多个国家的外籍同胞举行了20个在线会谈。这些活动都在讨论外籍同胞移居哈萨克斯坦，以及商务和文化领域问题。”萨尔巴索夫说。

同胞基金会副主席表示，为了向外籍哈萨克同胞教母语，基金会在全球12个国家开设了31个在线哈萨克语学校。他同时还称，网课配备了所有必要的设备。2020年，在线哈萨克语学校向1500多名外籍同胞举行300多场课程。最终，400多名学员获得哈萨克语水平证书。

据他介绍，在线哈萨克语学校今年已完成350场课程，而900多名同胞通过了测试。

“目前，我们与教科部正在联合制定通用教课书。这本教科书预计年底出版。”他说。

【编译：小穆】