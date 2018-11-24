阿富汗东部一清真寺遭爆炸袭击致12死33伤

哈通社/阿斯塔纳/11月24日 _ 据新华社消息，阿富汗政府消息人士23日向新华社记者证实，阿东部霍斯特省境内当天发生一起针对清真寺的袭击事件，造成至少12人死亡、33人受伤。

这名消息人士表示，这起袭击发生在当天13时30分左右，遭袭的清真寺位于阿富汗国民军在该省的一处营地内。大部分死伤者都是国民军士兵，目前救援工作正在紧张进行中。

有目击者称，这是一次自杀式爆炸袭击，袭击发生时正值上百名国民军士兵在清真寺内做礼拜。袭击者在混入清真寺后引爆身上爆炸装置。

目前，尚无任何组织宣称制造了此次袭击事件。

这已经是阿富汗近期遭遇的第二起严重恐袭事件。阿富汗首都喀布尔市区20日发生一起针对宗教人士的自杀式爆炸袭击事件，造成至少40人死亡。

阿富汗总统加尼近日曾在公开场合强烈谴责针对宗教目标的袭击事件，并再次呼吁反政府武装组织顺应民众意愿，放弃暴力手段，尽快加入国家和平进程。

联合国驻阿富汗援助团今年10月发布报告说，2018年前三个季度，使用各类简易爆炸装置在阿富汗制造的袭击事件已造成包括妇女和儿童在内的3634名平民死伤，较去年同期大幅上升。