哈通社/努尔苏丹/9月22日—哈萨克斯坦工伤事故死亡率下降12.3%。

据劳动和社会保障部称，统计显示，2021年1~8月期间，哈萨克斯坦全国因工伤事故造成的伤亡人数达938人，其中死亡114人。

与2020年同期相比，工伤事故发生率同比增长了2.9%（去年1~8月共有912人受工伤）。与此同时，工伤事故造成的死亡率下降了12.3%（2020年同期有130人因工伤原因死亡）。

在各地区当中，卡拉干达州是工伤事故受伤人数最多的地区，前8个月共有169人受工伤。其次是东哈州（111人）、巴甫洛达尔州（77人）、库斯塔奈州（73人）和阿克托别州（72人）。

工伤事故主要集中在采矿和冶金企业，以及建筑行业中。

根据2020年对160万名企业员工进行的调查显示，其中36.7万名员工为高危行业从业人员，占22%。其多数集中在包括卡拉干达州、巴甫洛达尔州、东哈州以及曼格斯套州在内的工业地区。二分之一的工人在高噪声和强震动环境中工作，而三分之一人在烟气和粉尘环境中工作。

去年，哈萨克斯坦67.2万名工人因在高危环境下工作获得了总额达1.41亿坚戈补偿，较2010年相比上涨10%。

【编译：木合塔尔·木拉提】