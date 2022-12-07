哈通社12月7日简报：哈萨克斯坦历史上的今天

哈通社/阿斯塔纳/12月7日 -- 哈通社为各位读者总结12月7日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

12月7日，星期三

12月7日是公历一年中的第341天（闰年第342天），离全年结束还有24天。

世界各国/地区节日

国际民航日 国际民航日是作为国际民航组织50周年活动的组成部分，于1994年设立的。1996年，根据国际民航组织的一项倡议并在加拿大政府的协助下，联合国大会通过 A/RES/51/33决议, 联合国大会正式承认12月7日为联合国系统内的国际民航日。

这一天在哈萨克斯坦历史上

1963年 江布尔市举行哈萨克著名诗人江布尔•加巴耶夫铜像揭幕仪式。

1995年 匈牙利首都布达佩斯举行«阿拜日»。

2005年 德国斯图加特和慕尼黑市举办哈萨克斯坦独立日庆祝活动。

2010年 纳扎尔巴耶夫总统在纳扎尔巴耶夫大学发表演讲。

2012年 阿拉木图市举行勇士热伊姆别克纪念碑揭幕仪式。

2016年 阿特劳市举行卡沙甘油田投产仪式。

2017年 哈萨克投资国有公司(Kazakh Invest)当选WAIPA中亚地区主席国。