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    09:06, 08 12月 2018 | GMT +6

    12月8日，哈通社简报

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    哈通社/阿斯塔纳/12月8日 -- 哈通社为各位读者总结12月8日世界各地的节日、事件以及这一天在哈萨克斯坦历史上的重要事件纪录简报。

    12月8日，星期六

    12月8日是阳历一年中的第342天，离全年的结束还有23（闰年则还有24）。

    世界各国/地区节日

    世界画家日 世界画家日于2007年成为国际范围内举行的重要节日之一，最初由世界知名文艺组织发起。

    乌兹别克斯坦宪法日 1992年12月8日，乌兹别克斯坦第一部宪法获得通过，这一天因此被定为"宪法日"。

    这一天在哈萨克斯坦历史上

    1991年 白、俄、乌三国领导人在白俄罗斯签署了别洛韦日协议，宣布苏俄解散，其国家继承为独立国家联合体。

    1992年 哈萨克斯坦工程学院在阿拉木图成立。

    2006年 哈萨克斯坦驻苏格兰阿伯丁大使馆举行新楼揭幕仪式。

    2007年 哈萨克斯坦著名外交官波拉特汗•塔伊詹纪念碑揭幕仪式在阿拉木图举行。

    2010年 西欧-中国西部交通走廊南哈州工程开始施工。

    2014年 纳扎尔巴耶夫总统出席哈萨克斯坦首个大学医疗诊断中心成立仪式。

    2015年 联合国大会通过哈萨克斯坦提出的无核化世界宣言。

    2016年 欧盟解除对哈萨克斯坦航空公司的限制。

    2017年 民族传统游戏"阿斯克"被列入人类非物质文化遗产。

    【编译：冰山】

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