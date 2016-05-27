中国“最牛巴士”设计亮相 可载1200名乘客减少35%拥堵

哈通社阿斯塔纳5月27日电 据中国媒体报道，在第十九届中国北京科技产业博览会上，一项名为"巴铁"的中国原创发明惊艳亮相，这是一种完全依靠电力驱动的大运量宽体高架电车。也被称为"空中奔跑的巴士"和"陆地空客"，具有地铁一样的大运力，还能像巴士一样在地面上运行。预计投入运营后，可减少干道35%以上拥堵。

这种高架电车下层镂空，车辆可从其底部穿过，有效缓解拥堵；上层能载客1200-1400人，而因采用的电力驱动，时速可达60公里/时，但造价只有地铁的20%左右。



2016年5月19日，北京科博会上，"巴铁"的展台前人头攒动,吸引了大量参展人群，只见200多平方米的沙盘上，一辆巴铁模型车正在快速运行，这辆车上层载客，下层镂空，马路上的小汽车在它的"肚子"里自由穿行。



2016年5月20日，北京，在第十九届中国北京国际科技产业博览会上技术人员在对"陆地空客""巴铁"进行演示前的调试。



2016年5月20日，北京，在第十九届中国北京国际科技产业博览会上亮相的"陆地空客"巴铁可减少城市35%交通拥堵。

