哈副外长：欧盟在中亚投资超1200亿美元，哈萨克斯坦占70%

哈通社/阿拉木图/5月19日--据外交部新闻处消息，哈萨克斯坦外交部副部长罗曼·瓦西连科出席了第二届欧盟-中亚经济论坛商业分会开幕式并发表了讲话。

瓦西连科强调，全球推广哈萨克斯坦和中亚是我们国家元首所坚持的外交政策重点之一。

他指出，过去十年里，欧盟国家在中亚地区的投资超过了1200亿美元，其中哈萨克斯坦占了70%。中亚地区位于欧亚大陆腹地，是一个拥有近8000万人口的新兴市场。中亚地区在过境运输能力、地缘政治位置以及支持全球能源和绿色发展方面具有巨大潜力。他强调，哈萨克斯坦自独立以来已吸引了来自欧盟的1700亿美元投资。

此外，在论坛期间，罗曼·瓦西连科还会见了爱沙尼亚外交部副部长马特·福尔默和罗马尼亚外交部国务秘书尤利安·福塔。他还与匈牙利外交与对外经济部部长彼得·西亚尔托和拉脱维亚交通部长雅尼斯·威滕伯格斯进行了会谈。

在与欧洲伙伴的会谈中，双方就运输、基础设施、绿色能源、农业和稀土产业等领域的合作现状和未来发展前景进行了交流。

各方都强调了进一步加强多层次的互动交流和保持高层次对话的重要性。

【编译：阿遥】