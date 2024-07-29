破纪录：哈萨克斯坦12000公里道路正在进行维修

其中8 000公里属于国家级公路，4 000公里为地方公路。据政府总理官网消息，这一修缮项目预计将在今年年底前完成7 000公里的道路维修工作。

据悉，目前正在进行四个大型公路项目的重建工作，总长度约为2 000公里，这些项目包括：“卡拉干达-阿拉木图”、“塔勒德库尔干-乌斯卡曼”、“阿特劳-阿斯特拉罕”和“阿克托别-坎德阿哈什”。其中一些路段自夏季中期开始已陆续投入使用，预计所有项目将在今年年底前完工。

此外，哈萨克斯坦交通部正逐步开放“中-南”走廊的部分路段，这是连接首都阿斯塔纳和阿拉木图的主要路线。目前，“卡拉干达- 巴尔喀什”高速公路从卡拉干达到阿克巴斯套村的四车道路段已开通。

同样，“塔勒德库尔干 -卡勒巴套-乌斯卡曼”新建四车道公路也在逐步开放，目前已开放38公里。今年计划完成突厥斯坦州沙克帕克巴巴山口的公路隧道、沙玛勒干站的公路立交桥以及东哈州布赫塔尔马水库上的桥梁建设。

交通部还在实施一项新的大规模中等道路维修计划，通过利用回收技术（Recycling）加强道路结构。今年，利用哈萨克斯坦开发银行的资金，已经开始对2 500公里的道路进行中等维修，明年将继续对剩余的4 500公里道路进行修复。这项技术相较于重建项目，成本降低了七倍，维修速度也加快了一倍。

这些项目包括“杰兹卡兹甘-彼得罗巴甫尔”、“沙勒哈尔-坎德阿哈什”、“卡拉干达-卡尔卡拉林斯克”、“塞梅-海纳尔”和“塞梅-巴尔瑙尔”等在过去20年里未进行过维修的主要道路。

值得一提的是，哈萨克斯坦的公路总长度达95 000公里。

【编译：达娜】