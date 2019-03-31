哈萨克斯坦驻黎巴嫩维和部队120名官兵获联合国维和勋章表彰

哈通社/努尔-苏丹/3月31日 - 120名哈萨克斯坦军人荣获联合国维和任务勋章表彰。

据国防部消息，授勋表彰仪式日前在位于黎巴嫩的联合国基地举行。



包括30多个国家的外交使节和武官、联合国驻黎巴嫩临时部队东部战区军官等，共有600多人出席了表彰仪式。





仪式在国歌声中开始，随后联合国驻黎巴嫩临时部队东部战区指挥官安托尼奥•罗梅罗发表了讲话，向维和部队官兵为保卫和平所做的贡献，以及忠诚的履职表示感谢。



随后，120名哈萨克斯坦维和部队军人被授予联合国维和任务勋章。



哈萨克斯坦维和部队指挥官阿彦•努尔卡索夫少校说："此次授勋是我和全体官兵的巨大荣幸。这枚勋章也代表着对我们国家在维和任务中所做工作的肯定。黎巴嫩维和任务是我们肩负着的重要使命，我们将在哈萨克斯坦的国旗下忠诚的履行职责。"





在授勋仪式结束后，哈萨克斯坦维和部队组织了庆祝晚会，并表演了艺术节目。



哈萨克斯坦驻黎巴嫩维和部队第一期人员维和任务将于2019年4月底结束。哈萨克斯坦将派出第二期人员接替他们的工作。



【编译：木合塔尔·木拉提】