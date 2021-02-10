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    13:30, 10 二月 2021 | GMT +6

    十年间首都努尔苏丹市人口翻了一番 已达120万

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    哈通社/努尔苏丹/2月10日 – 哈萨克斯坦首都努尔苏丹市常住人口数量稳定持续增长，截至目前全市人口已达120万人。

    努尔苏丹市市长阿勒泰·阔勒格诺夫10日在其发表的面向公众的述职报告中表示，首都人口每年都在不断的增长当中。

    «在10年的时间里，首都人口翻了一番。例如，10年前的统计显示当时首都人口数量为65万，而2020年统计结果显示全市人口数量已经达到了120万人。»他说。

    市长同时指出，随着人口的稳定增加，首都各区对学校学生容纳数量的需求也在提高。

    «这是因为适龄求学儿童数量的增加，10年前的学生人数是7.3万人，而2020年这一数量已经超过了19万。因此，对学校和教师的需求都在增加。»他说。

    他表示，市政府已经拟定了相关的计划，准备每年新建设10所学校。

    «2019年我们建成了6所学校，2020年我们准备将这一数量在翻一倍，但这依然不够。因为目前市内仍有学校在实行3班轮换模式进行教学。这必然会影响教学质量。去年我们通过一系列政策，将实行3班轮换模式的学校数量从8所减少到了4所。»他说。

    市长表示，今年首都将开工建设15座新的学校。

    «这些学校将采用2班轮换制，可容纳4万名学生。未来5年首都将建成50座学校。»市长如此承诺。

    【编译：木合塔尔·木拉提】

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    人口 黄金储备 首都
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