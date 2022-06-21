哈国计划使用第三代反应堆建造核电站 报价120亿美元

哈通社/努尔苏丹/6月21日 – 萨姆鲁克-卡泽纳国家基金下属的哈萨克斯坦原子能发电站股份公司新闻中心消息称，我国计划建造的核电站两座核反应堆工程总价预计将在100~120亿美元左右。

消息指出，哈萨克斯坦计划建造的核电站项目将需要配备2座核反应堆，每座核反应堆的装机容量为1400兆瓦。根据预先进行的估价显示，两座反应堆的总价大约在100~120亿美元之间。

此外，原子能发电站股份公司表示，正在制定一份计划，以确保核电站的使用寿命能够从60年增加到100年。

哈国的核电站建设项目被建议以信贷方式或作为商业项目的一部分予以实施。

该公司同时表示，目前有六家外国企业表达了参与哈国核电站建设项目的意愿。这些企业分别来是韩国的KHNP、法国的EDF、俄罗斯的Росатом、美国的NuScale Power、中国的CNNC以及美日合资的General Electric-Hitachi。

- 我们正在考虑使用第 3 代或第 3 代+以上技术的新型反应堆，因为它们更加安全。在这一选择上，符合要求的是俄罗斯、韩国、法国和中国企业的产品。- 原子能发电站股份公司说。

该公司还表示，与General Electric-Hitachi以及NuScale Power公司就小型和中型反应堆的商业合作项目正处于讨论阶段。

根据目前公布的消息显示，哈国核电站的建设周期预计将为6年。不过，目前该项目仍处于公众讨论阶段，完成相关的文件准备工作也仍然需要时间。

总体来说，该项目的总进程大约会耗时10年的时间。

根据此前报道，核电站的选址 位于阿拉木图州吾勒肯（Үлкен）村附近。

【编译：木合塔尔·木拉提】