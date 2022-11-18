黑海谷物倡议延长120天 联合国秘书长表示欢迎

哈通社/阿斯塔纳/11月18日 -- 据联合国新闻中心消息，由土耳其、乌克兰、俄罗斯和联合国四方代表组成的联合协调中心日前宣布黑海谷物倡议将延长120天。

该协议于今年7月22日在土耳其伊斯坦布尔签署。

倡议允许通过安全的海上人道主义走廊，从乌克兰的三个主要港口（切尔诺莫斯克、敖德萨和尤日内-基洛夫格勒）向世界各地出口谷物、其他食品和包括氨在内的化肥。

为落实黑海谷物倡议，来自俄罗斯、土耳其、乌克兰和联合国的高级代表在伊斯坦布尔设立了一个联合协调中心。

黑海谷物倡议的最初期限是从7月22日签署之日起120天，原本将在11月下旬到期。在该倡议下，约1000万吨重要的粮食得以从乌克兰运往世界各地，其中三分之二运往了发展中国家。

此次延期又将协议延长了120天。

联合国秘书长通过发言人发表声明，欢迎各方同意继续实施黑海谷物倡议，以促进乌克兰生产的粮食、食品和化肥能够安全地通过海运出口。

古特雷斯表示全力支持由土耳其、乌克兰、俄罗斯和联合国四方代表组成的联合协调中心，使这条重要的补给线继续顺利运作。与此同时，联合国还全力致力于消除俄罗斯出口粮食和化肥的剩余障碍。

他指出，四个月前在伊斯坦布尔签署的这两项协议对于降低粮食和化肥价格以及避免全球粮食危机至关重要。

古特雷斯说：«黑海谷物倡议继续表明，谨慎外交在寻求多边解决方案方面的重要性。»