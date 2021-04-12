今天是科学家卡尼什·萨特巴耶夫诞辰122周年纪念日

哈通社/努尔苏丹/4月12日 – 今天，即2021年4月12日，是著名的科学家、哈萨克斯坦地质学院奠基人、首位前苏联哈萨克族出身的科学院院士卡尼什•伊曼泰吾勒•萨特巴耶夫诞辰122周年纪念日。

卡尼什·萨特巴耶夫1899年4月12日出生于巴甫洛达尔州阿克科林乡。他以优异的成绩在1918年完成了学业，并成为了一名教师，随后主导了一项为当地哈萨克语学校编写教材的工作。

1920年他被任命为巴彦阿乌勒地区文教部门负责人，以及地方法官。虽然多次受到身体状况影响，卡尼什依然在1926年完成了大学学业，取得了地质学学士学位。

1934年，卡尼什·萨特巴耶夫在苏联科学院发表了一份报告，宣布了他对杰兹卡兹甘地区铜矿储量的探查结果，并因此进一步促成了杰兹卡兹甘铜冶炼厂和杰兹卡兹甘-卡拉干达-巴尔喀什铁路的建设决议。

1940年，由于主导发现了杰兹卡兹甘油田，卡尼什·萨特巴耶夫被授予苏联最高荣誉列宁勋章。他在1941年被命为苏联科学院哈萨克分院地质研究所所长，并于次年被任命为分院院长。

卡尼什·萨特巴耶夫在1942年发表了总结其15年地质研究成果的专著《杰兹卡兹甘地区》，并因此荣获斯大林奖。这一年，他已经累计发表了40多篇科学论文，并获得了地质与矿物学博士学位。

1946年，苏联科学院哈萨克分院改组为哈萨克斯坦科学院，卡尼什成为了首任院长。同年，他成为苏联科学院院士和苏联最高苏维埃代表。 1947年，萨特巴耶夫当选列宁和国家奖委员会理事会苏联部长会议在主席团的成员。 1949年，他当选为哈萨克苏维埃社会主义共和国共产党中央委员会的成员。

卡尼什·萨特巴耶夫为哈萨克斯坦科学和工业的发展做出了巨大贡献。在科学院任职期间，他参与哈萨克斯坦的核物理、数学和力学、水文地质和水物理、石油化学、冶金、采矿、渔业、实验生物学、经济学、哲学和法律、文学等许多领域的研究任务，开设了语言学学术机构。

他还发起成立了哈萨克斯坦金属学院。

1951年，他一度受到了政治运动的冲击，但随后恢复了名誉。

在1958年，由卡尼什·萨特巴耶夫领导的哈萨克斯坦地质学团队因对哈萨克斯坦中部地区矿区图的绘制而获得了列宁奖。

1964年1月31日，卡尼什·萨特巴耶夫在莫斯科去世。

【编译：木合塔尔·木拉提】