政府：哈中边境口岸货车通行数量增长123%

哈通社/努尔苏丹/4月6日 —— 据总理官网消息，哈萨克斯坦政府总理阿里汗·斯马伊洛夫6日主持召开反危机措施指挥部例行会议。

消息称，会议就哈中双向货物通行问题进行了讨论。

目前，哈萨克斯坦与中国之间的5个边境公路口岸和2个铁路口岸，以及霍尔果斯国际边境合作中心货物运输终端工作当中。

数据显示，今年第一季度，哈中边境口岸货车通行数量较去年同期增长123%，由6300辆增至1.4万辆。

此外，关税价值指数和关税支付指数也呈现增长趋势。其中，关税价值指数增长75%（从中国进口的商品关税由4美元/公斤增至7美元/公斤），而关税支付指数由264坚戈增至561坚戈/公斤。

哈铁快运（KTZ Express）公司在“光明之路”边境口岸的货运车辆日通行量由10增至47，运费由4500美元降至2050美元。此外，为了打击影子经济，停止了相互现金结算。与此同时，试点开启了电子排队服务。

与会者指出，所有边境口岸没有货车积压情况。

为避免统计差异，政府总理要求相关部门及时更新进出口数据，并向财政部国家收入委员会、国家安全委员边境局和国家铁路局下达了具体工作指示。

【编译：小穆】