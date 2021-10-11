哈萨克斯坦目前有124个可再生能源项目

哈通社/努尔苏丹/10月11日 -- 据总理官网消息，政府总理阿斯哈尔·马明主持召开改善投资环境理事会视频会议，研究发展可再生能源和向«低碳经济»转型问题。

美国哈萨克斯坦商会、经合组织全球关系秘书处欧亚部代表，英国、欧盟、荷兰等国驻哈大使，以及通用电气（GE）、道达尔能源（Total Energies）、Orano（原阿海珐）、欧亚集团（Eurasia Group）等大企业负责人出席会议。

会议讨论了发展«低碳经济»、应对气候变化、采用最佳可及性技术、吸引可再生能源投资、发展精细农业等«绿色经济»问题。

马明指出，哈萨克斯坦将加大履行应对全球气候变化义务的力度，致力于提高经济的稳定性和低碳化。

为落实《巴黎协定》，哈政府确定了2030年前将温室气体排放量缩减15%的目标。为实现这一目标，哈萨克斯坦提出新的国家自主减排贡献（NDC）目标，并相应制定《2022-2025年路线图》。

为实现托卡耶夫总统2022年12月在联合国气候雄心峰会上提出的2060年前实现«碳中和»目标，哈政府正在采取切实措施，包括制定《2060年前实现«碳中和»目标政策声明》，并将在今年11月的格拉斯哥联合国气候变化大会上发布。

《政策声明》包含了提高经济能效、实现电气化和大规模使用可再生能源等措施。哈政府计划到2023年将可再生能源发电量占比提高一倍，达到6%，较此前计划的2025年实现这一目标大幅提前。

马明强调，哈政府采取一系列建设性措施，以改善投资环境，吸引外国资本和先进技术，促进可替代能源行业发展。

2020年累计投运总装机容量600兆瓦的可再生能源项目，总投资超过5.1亿美元。未来4年还计划投运超过60个新的可再生能源项目，总装机容量达到2400兆瓦，总投资超过25亿美元。

截至目前，哈全国共有可再生能源项目124个，总装机容量1922兆瓦，包括31个风能电站、48个光伏电站、40个水电站和5分生物质电站。

【编译：木合塔尔·木拉提】