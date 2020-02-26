韩国感染新冠病毒确诊病例1261例 死亡12例

哈通社/努尔苏丹/2月26日 —— 据韩联社报道，韩国中央防疫对策本部26日通报，截至当天下午4点，韩国感染新型冠状病毒（COVID-19）确诊病例增至1261例，死亡病例12例。

中央防疫对策本部上午通报新增169例确诊病例，下午通报新增115例确诊病例，全天新增284例。治愈并解除隔离人数增至24人，当天新增2例。死亡病例累计12例，当天新增1例。

死亡病例中共有7例出现在发生集体感染的庆尚北道清道郡大南医院。当天新增的第12例死亡病例为74岁男性，是新天地大邱教会的信徒，19日确诊感染，23日因呼吸道疾病症状恶化转入启明大学东山医疗院接受救治，当天凌晨不治身亡。

确诊患者仍集中在大邱和庆北地区，其中大邱市710例、庆尚北道317例。此外，京畿道51例，釜山市58例，首尔市49例，庆尚南道34例，光州市9例，江原道6例，大田市5例，忠清北道5例，蔚山市4例，忠清南道3例，全罗北道3例，仁川3例，济州道2例，全罗南道和世宗市各1例。

到目前为止，除确诊病例外共有5.2292万人接受了新冠病毒检测，其中3.1576万人的检测结果呈阴性，其余2.0716万人的检测结果尚未出炉。

韩国中央防疫对策本部每天上午10时和下午5时分别公布截至当天上午9时和下午4时的疫情信息。