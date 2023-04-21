“星舰”爆炸 特斯拉业绩不佳 马斯克财富一天蒸发126亿美元

哈通社/阿斯塔纳/4月21日--据中新网报道，«星舰»爆炸，特斯拉业绩不佳，推特用户拒付会费……»短短的24小时之内，全球第二大富豪马斯克身家如«过山车»般急转直下，«马斯克帝国财富暴跌126亿美元。

当地时间20日，首先是马斯克拥有的美国电动车巨头特斯拉，在公布了2023年令人失望的第一季度业绩后，直接导致特斯拉股价暴跌9.75%至162.99美元。

当天，马斯克旗下的太空探索技术公司(SpaceX)设计的«星舰»超重型火箭在美国得克萨斯州成功升空，约四分钟后却在墨西哥湾上空爆炸解体。

另据美国有线电视新闻网(CNN)报道，20日，马斯克的社交媒体推特也开始清除未付费账号的认证标志，改采用付费订阅制度。许多用户选择不支付每月8美元会费，推特把他们原本拥有的«蓝V认证»全部收回。

报道称，一些知名政客、记者、学者和名人的蓝«蓝V认证»已被取消，包括美国前总统特朗普、微软联合创始人比尔·盖茨及碧昂丝等名人。

据彭博社亿万富翁指数，在这一连串事件后，马斯克当前身家约为1640亿美元，20日一天即减少了126亿美元，这也是马斯克财富今年最大的跌幅。

现年51岁的马斯克曾是全球首富，但是现在的财富已经不敌法国奢侈品巨头LVMH集团董事长伯纳德•阿尔诺，位居全球第二。

不仅财富总数惊人，马斯克还是世界上«亏钱»最多的人。此前报道，从2021年11月到2023年1月，马斯克损失了近2000亿美元的资产，打破历史上个人财产损失最多的世界纪录。