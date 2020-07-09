哈通社/比什凯克/7月9日 -- 据卡巴尔通讯社报道，吉尔吉斯斯坦卫生部公共卫生管理局负责人阿克玛托娃8日在政府例行记者会上表示，过去24小时，吉新增345例新冠肺炎确诊病例，60例康复病例，13例死亡病例。截至当地时间8日上午10时，吉累计新冠肺炎确诊病例8486例，治愈病例2983例，死亡病例112例。

据阿克玛托娃称，新增确诊病例分别来自比什凯克市（183例）、楚河州（51例）、奥什市（22例）、奥什州（7例）、贾拉拉巴德州（23例）、巴特肯州（21例）、伊塞克湖州（24例）和纳伦州（14例）。

另据阿克玛托娃称，过去24时，吉国有44人死于肺炎，其中30例来自比什凯克市。自3月以来，吉全国累计有268人因肺炎死亡。

目前尚有592人在医院接受治疗，4799名无症状和轻症患者正在接受居家隔离。吉全国累计有1287名医护人员感染新冠肺炎，其中522人已治愈出院。

截至目前，吉国累计新冠肺炎确诊病例分布如下：比什凯克市3739例，楚河州1664例，伊塞克湖州258例，纳伦州577例，奥什州（含奥什市）1462例，巴特肯州193例，贾拉拉巴德州497例，塔拉斯州82例。