印度富商吞咽走私12片黄金后无法排出 疼痛难忍手术

哈新社阿斯塔纳讯，据凤凰网报道，印度管制黄金进口，德里一名富商日前吞下12片总重396克的黄金，走私闯关成功，入境后却无法自然排出，只好求诊。结果手术后院方报警扣押黄金，让他"赔了夫人又折兵"。

旧德里月光市场1名63岁商人9日前往巿区一家私人医院就诊，要求院方动手术帮他移除肚子里的"金属异物"。家属则声称，他在盛怒之下不慎吞入瓶装水的盖子。据报道，医院内科医生夏玛说，病患先前开过4次刀，院方特别组成医疗团队执行这项高风险手术。他说，手术进行两小时，来到病患腹腔后，医疗团队完全傻眼，"那好像挖到金矿似地，金块一片接着一片被取出"。 夏玛说，他们还出动金属探测器，以确定金块的确切位置。医生在商人肚子里一共找到12片各33克重的金块。真相大白后，商人这才吐实，坦承自己10天前从新加坡返回印度时，先吞下金块躲避安检，将它们走私入境。这批黄金巿价共值120万卢比。 尽管走私成功，黄金却卡在肚子里无法靠排便取出。猛吃流质食物，甚至服用泻药等方式他都试过了，卡在肠子里的黄金还是文风不动，让他疼痛难耐。 报导引述曾在1989年治疗过这名病患的甘加罗摩医院咨询医生拉玛昌卓说，商人其实很有钱，两个儿子都住国外，"他会做这种事令人既惊讶又震惊"。 真相大白后，院方报警处理，海关官员立刻到院扣住黄金。病患15日出院。 为抑制经常帐赤字，印度前年和去年多次调高黄金进口关税，并祭出其它的黄金进口限制。因卢比汇率贬值和进口受限，导致印度市场金价飙涨，尽管需求因此受冲击，走私黄金进入印度仍有暴利可图。 印度海关3月1日实施新规定，携带价值超过1万卢比黄金珠宝的旅客，入境时须申报。海关并对即将步出机场入境大厅的旅客加强拦检。不具名的海关官员说，私枭通常把要走私的黄金塞进直肠，"过去半年来，黄金走私骤增"。