巴基斯坦两兄弟因吃人被判12年监禁

哈通社阿斯塔纳电，据BBC报道，巴基斯坦旁遮普省的俩兄弟因为吃人而被法庭分别判处12年监禁。今年4月，因为在这两兄弟的家中发现了一个小孩的头颅，引起舆论大哗，穆罕默德•法曼•阿里和穆罕默德•阿里夫•阿里两兄弟被逮捕。

两人被控犯有亵渎坟墓罪，周三（11日）法庭宣判罪名成立，加上其它几项罪名，两兄弟分别被判坐牢12年。

巴基斯坦的法律中没有"食人"这项罪名，所以检控方只能对他们以"亵渎坟墓"的罪名提起诉讼。 阿里兄弟在2011年就因为同样的罪名，曾被法庭判处过两年监禁。 周三对阿里兄弟的宣判，是在旁遮普省的一个反恐法庭进行的，被告可以向旁遮普省的高级法院上诉。 除了亵渎儿童坟墓罪行之外，对阿里兄弟的其它指控中还包括"传播恐惧情绪"和"破坏他人财产"，这些罪行在巴基斯坦法律中属于反恐法之内。 今年4月14日在他们家中发现一个小孩头颅被捕后，阿里兄弟承认，他们把从坟墓中挖出的一个死小孩身上的肉做成咖喱饭吃掉了。 这两兄弟在2011年曾因为同样的罪行坐了两年牢，去年5月才被释放。 释放这两名"食人者"引起旁遮省当地人的公愤，所以两人"夹起尾巴做人"，努力避开公众的视线。 但是今年4月份，当地居民有人投诉说，闻到阿里兄弟家中有腐肉的臭味道。 警方随后搜查了阿里兄弟居住的房子，发现了一个被切下的、本来葬在当地公墓里的2岁孩子的头颅。