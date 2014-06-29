12国智库在京呼吁整合丝绸之路经济带资源

哈通社阿斯塔纳6月29日电，据人民网报道，27日，"丝绸之路经济的建设与未来：12国智库论坛"在京正式开幕。来自中国、俄罗斯、中亚五国、伊朗、阿富汗、巴基斯坦、印度、美国等国的40多名智库学者就"丝绸之路经济带的建设与未来"的诸多议题进行坦诚交流与闭门研讨。在开幕式上，中国人民大学校长、重阳金融研究院院长陈雨露致开幕词，巴基斯坦驻中国大使马苏德•哈立德、伊朗驻中国大使马赫迪•萨法里等四人随后发表了主旨演讲。该论坛由中国人民大学主办，中国人民大学重阳金融研究院承办。

陈雨露表示，丝绸之路经济带就地理范围而言比世界上正在推动的几个跨大洋跨大洲的自由贸易区框架要小，但是从合作潜力上看，丝绸之路经济带覆盖人口近30亿，像一条金线把世界上大多数政治自信、经济发达、资源丰富和富有国力的国家串联起来。巨大的经济体量，再加上世界最有竞争力的经济发展速度，使得丝绸之路经济带有望成为新全球化时代的经济大动脉，同时将成为和平发展的新纽带、世界体系的新重心。

陈雨露同时提到，丝绸之路经济带的倡议目前也面临着一些困难和阻碍，包括区域内多种合作框架间的不协调以及区域外部力量的压力等，类似挑拨式、误读式的国际舆论与氛围也不时出现，影响着区域内国家之间的互信。但这些困难和阻碍都是局部的和暂时的，可以通过加强全面沟通、增信释疑得到解决，而这离不开各国智库界之间的深入对话与良性互动。

陈雨露指出，习近平所提出的"政策沟通、道路联通、贸易畅通、货币流通和民心畅通"是从治理机制、交通网络、制度设计、金融合作和文化交流方面建设丝绸之路经济带的基本目标。特别是在治理机制方面，政策沟通应基于理念共识、决策共商。丝绸之路经济带的内涵远远超过一般的自贸区，他是和平合作、开放包容、互学互鉴、互利共赢的人类文明交往纽带，各国智库层面应促进从官方到民间形成广泛的"丝路精神"共识，营造决策共赏的良好氛围。他最后向与会嘉宾呼吁，建立智库层面的常态化合作机制，为推进丝绸之路经济带建设提供强大智力支持，实现亚欧大陆的长期共赢。

随后两位大使分别从本国的角度讲了他们对丝绸之路经济带的理解。巴基斯坦驻中国大使马苏德•哈立德在发言时表示，由于中巴两国地缘上的临近和长期以来的友好关系，两国的合作精神必将延续到丝绸之路经济带的计划与实施。他在发言时对建设丝绸之路经济带和确保其未来的可行性方面提出了自己的意见。他认为建设丝绸之路经济带需要在政策制定及政策执行上具有独创性。如增进相关国家的合作和友好往来；推动区域协调包括商品交易、税收等更具体系的法律法规；提高地区基础设施建设水平，达到更好的交通联结；促进货币流通，在金融领域达成更多合作等。

伊朗驻中国大使马赫迪•萨法里认为，由于伊朗在新丝绸之路的角色和位置都相对处于核心地带，丝绸之路经济带的建设可以从中国的西部开始，穿越中亚国家，到达伊朗。并从伊朗开始，向三个方向继续延伸：向南覆盖波斯湾国家并穿过公海到达欧洲拉丁美洲和北美洲地区；向西通过伊拉克和叙利亚到达地中海进而延伸到地中海周边和欧洲疆域；向东穿过阿富汗，巴基斯坦，印度等南亚次大陆国家。

开幕式上，中国前驻伊朗大使中国黎明则是从国际战略格局的角度提出了自己的看法。他说，随着中国的崛起，美国实行"战略东移"，中国的东翼遭遇到来自美国和美日同盟的巨大压力。这种情况下，中国打开西部的大门在广袤的欧亚大陆发掘自己的战略空间，既是中国与中西亚地区共同利益所在，也是中国东西两翼战略的"再平衡"。因此构建"丝绸之路经济带"的概念，实质上是为中国确定了一个向欧亚内陆开放的新的战略方向，把这一战略方向发展好，对中国的能源安全、贸易安全以及培育新的经济增长点都具有十分重要的战略意义。

俄罗斯联邦外交部外交学院副院长亚历山大•卢金在发言中表示，中国是俄罗斯的重要睦邻，其重要性不仅在于中国国土的辽阔、中俄共同国界线的长度、还在于中国对于俄罗斯，特别是俄罗斯东部地区未来发展的可能影响。中国也是俄罗斯重要的区域合作伙伴，在上合组织的框架下，中国和俄罗斯一道促进中亚地区的问题的解决：与宗教极端主义、恐怖主义斗争，支持当地世俗制度，促进区域内国家的经济和社会发展。他借用普京总统2014年5月在联合声明中提到的，"俄方认为中国倡议建设‘丝绸之路经济带'具有重要性，并高度评价中方在计划落实过程中考虑到俄方的利益。"

据悉，此次会议是在中国国家主席习近平2013年9月提出共同建设"丝绸之路经济带"的倡议后，中国智库首次召集沿途国家智库参与的务实研讨会，也是中国召开的首次12国智库"丝绸之路经济带"会议。

6月28日，在会议结束前，中国人民大学重阳金融研究院执行副院长王文还将发表中国首份关于丝绸之路经济带的智库报告《建设丝绸之路经济带：愿景与途径》。据公开资料显示，人大重阳现已邀聘了来自10多个国家的45名国内外前政要、银行家、知名学者为高级研究员，与近30个国家的智库开展实质性的合作关系。