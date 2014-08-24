新疆哈萨克族小伙晋级《中国成语大会》12强

哈通社阿斯塔纳8月24日电，据天山网援引央广网消息，最近，一位名叫达吾力江•叶尔哈力克的中国新疆小伙靠着扎实的汉语功底，从3万多名选手中脱颖而出，晋级《中国成语大会》12强。可很少有人知道，这位被称为成语金童的哈萨克族小伙曾经可是连前后鼻音都分不清楚的。

达吾力江•叶尔哈力克来自中国新疆呼图壁的一个哈萨克族家庭。别看他现在汉语流利，精通成语。上小学的时，他一度为汉语发音犯难："老师让我们念一个成语，先让我念一下，我念的是风（fen）起云涌。新疆人经常会有把这种前后鼻音部分的情况存在。后面他就请了另一个同学念，他就念的非常的标准。我就觉得心里有点落差。" 从那以后，达吾力江•叶尔哈力克就特别认真的学习汉语。到初中的时候，掌握的词汇量已经不亚于成年人。达吾力江•叶尔哈力克母亲哈里娅•木坤："我记得有一次他的初中语文老师说，哎呦，你们的孩子太调皮了，把老师都赶下台了。我当时一愣。我说为啥要赶下台呢？最后我们家的孩子就说，老师把字都写错了，最后我就让老师下来，我讲课。" 因为学习成绩优异，之后达吾力江?叶尔哈力克又考上了江苏的内地新疆班。三年的学习，他的语文水平进一步得到提升。达吾力江•叶尔哈力克专门把对新疆和江苏的热爱写在了文章中，发表在了杂志上。 达吾力江•叶尔哈力克说："当年有3000多名新疆的孩子在内地求学，我当时所想表达的含义是当时所有在内地求学的游子的心情。我们在外求学是一种上进的，积极的表现。也会想着未来如果可以的话，能够在新疆做一些事情。" 高考中达吾力江•叶尔哈力克语文成绩高达147分，拿到了北京大学的录取通知书。这次又被同学推举参加了中国中央电视台举办的《中国成语大会》，不少网友称他为出彩新疆人，但达吾力江•叶尔哈力克说："我们所代表的只是新疆文化的一小部分，其实包括像中国好舞蹈冠军古丽米娜，她所表现的，你看她在决赛中跳的舞也是新疆舞蹈。其实我觉得，我在成语大会的表现也是一种新疆教育的体现。其实新疆的孩子大部分经过这么多年的双语教育，内高班的教育，不断进步的一种表现。" 在北大的学习中，达吾力江•叶尔哈力克本科和研究生的专业都和考古有关。他也希望以后能回到新疆从事考古工作。 达吾力江•叶尔哈力克说： "我就不断体会到其实在新疆这篇土地上，它的文化是非常多元的，非常丰富的。"