新疆哈萨克族小伙晋级《中国成语大会》12强
达吾力江•叶尔哈力克来自中国新疆呼图壁的一个哈萨克族家庭。别看他现在汉语流利，精通成语。上小学的时，他一度为汉语发音犯难："老师让我们念一个成语，先让我念一下，我念的是风（fen）起云涌。新疆人经常会有把这种前后鼻音部分的情况存在。后面他就请了另一个同学念，他就念的非常的标准。我就觉得心里有点落差。" 从那以后，达吾力江•叶尔哈力克就特别认真的学习汉语。到初中的时候，掌握的词汇量已经不亚于成年人。达吾力江•叶尔哈力克母亲哈里娅•木坤："我记得有一次他的初中语文老师说，哎呦，你们的孩子太调皮了，把老师都赶下台了。我当时一愣。我说为啥要赶下台呢？最后我们家的孩子就说，老师把字都写错了，最后我就让老师下来，我讲课。" 因为学习成绩优异，之后达吾力江?叶尔哈力克又考上了江苏的内地新疆班。三年的学习，他的语文水平进一步得到提升。达吾力江•叶尔哈力克专门把对新疆和江苏的热爱写在了文章中，发表在了杂志上。 达吾力江•叶尔哈力克说："当年有3000多名新疆的孩子在内地求学，我当时所想表达的含义是当时所有在内地求学的游子的心情。我们在外求学是一种上进的，积极的表现。也会想着未来如果可以的话，能够在新疆做一些事情。" 高考中达吾力江•叶尔哈力克语文成绩高达147分，拿到了北京大学的录取通知书。这次又被同学推举参加了中国中央电视台举办的《中国成语大会》，不少网友称他为出彩新疆人，但达吾力江•叶尔哈力克说："我们所代表的只是新疆文化的一小部分，其实包括像中国好舞蹈冠军古丽米娜，她所表现的，你看她在决赛中跳的舞也是新疆舞蹈。其实我觉得，我在成语大会的表现也是一种新疆教育的体现。其实新疆的孩子大部分经过这么多年的双语教育，内高班的教育，不断进步的一种表现。" 在北大的学习中，达吾力江•叶尔哈力克本科和研究生的专业都和考古有关。他也希望以后能回到新疆从事考古工作。 达吾力江•叶尔哈力克说： "我就不断体会到其实在新疆这篇土地上，它的文化是非常多元的，非常丰富的。"