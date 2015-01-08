《查理周刊》12名死者名单曝光 多人为资深漫画家

哈通社阿斯塔纳1月8日电，据外媒报道，法国《查理周刊》总部7日遭遇恐怖袭击，造成至少12人身亡。其中有一名警察，其余的都是《查理周刊》的员工，包括主编和多名知名漫画家。

外媒公布了12名遇袭身亡人员的名单： • 沙尔博，真名史蒂芬•沙博尼耶，47岁，《查理周刊》美术家和发行人 。 • 卡布，真名珍•卡布，76岁， 《查理周刊》首席漫画家。

• 乔治•沃林斯基，80岁，自20世纪60年代起开始绘画漫画。 • 第纽斯，真名伯纳德•瓦尔哈克，57岁，"和平漫画家"组织会员。 • 伯纳德•马里斯，被法国人成为"伯纳德叔叔"，68岁，该杂志社经济专栏作家。 • 奥诺雷，真名菲利普•奥诺雷，73岁，漫画家，刚刚绘画完最新刊出的漫画。 • 米歇尔•雷诺，曾经是一名记者，案发时正好上门拜访杂志社。 • 穆斯塔法•欧拉德，杂志社审稿人。 • 艾尔莎•卡娅特，杂志专栏作家与分析家。 • 弗雷德里克•布瓦索，建筑维修工。 • 弗兰克•布兰索拉罗，49岁，事发时第一个赶到现场的警察。 • 艾哈迈德•梅哈拜特，42岁，巴黎11区警局警员。 位于法国首都巴黎的《查理周刊》总部7日遭3名武装分子袭击。法国检察官莫林斯当晚证实，此次袭击造成12人死亡、11人受伤。 法国8日举行全国哀悼活动，并降半旗三天悼念在7日恐怖袭击事件中的遇害者。法国总统奥朗德说，7日的恐怖袭击事件使"法国的心灵受到打击"，在这样的悲剧面前需要互相团结。 另据最新消息，实施袭击事件的两名在逃嫌犯位置已确定，"位于法国北部"。嫌疑人的身份和年龄目前已经确定，两名嫌犯为兄弟，主要负责袭击。两兄弟其中一人数年前曾因犯罪行为被判处监禁。