美联储暗示或在12月加息

哈通社阿斯塔纳10月29日电 据《华尔街日报》29日报道，美国联邦储备委员会（简称：美联储）官员周三将短期利率保持不变在近零水平，但比以往更为明确地暗示可能在2015年最后一次的12月会议上决定加息。

在结束为期两天的政策会议后发布的声明中，美联储官员暗示，他们在最近几周对金融市场动荡和海外经济形势的不确定性已不那么担忧。他们并明确指出，下次会议将是他们评估加息时机是否已到的时候。

美联储在声明中称，在决定下次会议加息是否合适时，（美联储）将评估距离其实现充分就业和2%的通胀率目标的实际和预期进展。

尽管官员们并未明确表示将会立即采取行动，但提及下次会议可能行动实际上意味着美联储目前将以每次会议为基础做出利率决定。

官员们在声明中去掉了9月会议声明中曾包含的一句话，即市场动荡和全球事态发展对美国经济活动具有潜在的抑制作用。

虽然这一表述变化并不保证今年一定会加息，但会降低阻碍官员们今年9月做出加息决定的一大阻力。

美联储周三表示，仍在监控金融市场和海外形势发展，这意味着官员们尚无信心中国经济放缓等威胁已完全消退。

不过，官员们强调消费者支出和企业投资的稳健增长速度以及房地产市场的改善，皆是最近经济发展的亮点。

美联储于2008年12月将短期利率降至近零水平，并于此后连续82个月将利率保持在该水位。

官员们于今年开始暗示可能在2015年加息，因就业市场改善且经济疲弱情况有所减退。尽管就业增长大致符合预期，通胀却一直达不到官员们的期望，从而拖延了美联储的加息计划。

不过，情况自9月份以来有所转变。举例来说，道琼斯指数自上次政策会议以来累计上涨5%，这是金融市场压力缓解的迹象。10年期美国国债收益率下滑，跟投资级公司债收益率的走势一致，美元则走强。

然而经济数据一直表现不一，官员们在周三发布的会议声明中承认了这一点。

最值得注意的是，美国劳工部在本月稍早公布了令人失望的就业数据。美联储称，就业增长已减慢。但总的来说，官员们并未对疲软的就业报告表现得十分担心。

美联储称，总体而言，就业市场指标显示，劳动力资源利用率不足的情况自今年年初以来已经减弱。

其他障碍仍潜在阻碍了美联储的加息之路。官员们在声明中提到，债券市场所衡量的未来通胀预期在近几周来小幅下降，显示投资者预期消费者价格指数(CPI)不会很快回升。

美联储官员密切关注通胀预期，因该预期可能影响个人、企业和投资者对商品和服务的实际要求价格。

美联储官员一如以往地表示，在对通胀将回升至2%目标具有合理信心后，才会加息。通胀在过去逾三年时间里皆低于美联储的目标。

官员们也希望看到就业市场进一步改善。

里士满联邦储备银行行长莱克像9月份那样再度提出了异议。他希望把美联储目标利率，即联邦基金利率调高0.25个百分点。

美联储将于12月15-16日举行今年最后一次会议。

官员们将在12月会议前更新对经济的预期。美联储主席耶伦也将在会议结束后举行新闻发布会。