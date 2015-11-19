美联储会议纪要：12月或是加息的合适时机

哈通社阿斯塔纳11月19日电 据英国《金融时报》19日报道，上个月美联储(Fed)会议的会议纪要显示，多数委员认为，假如经济数据持续改善、没有"意外冲击"的阻碍，在12月加息可能是合适的。

美联储联邦公开市场委员会(FOMC)的多数委员在10月的会议上表示，到12月，提高短期利率的条件"可能被满足"。美联储正在为进行2006年以来首次加息的可能性做准备。

不过，会议纪要也暴露出美联储政策制定者之间的持续分歧，部分委员警告，到12月可获取的信息"不太可能"支持加息。他们质疑，由于在超低利率时期美联储的货币政策弹药十分有限，美国经济是否足够强劲，可以禁受住突然的挫折。

10月的会议十分关键，美联储在会议上决定让利率保持在接近零的水平，但向全球市场提出警告，在今年的最后一次会议上加息的可能性非常大。

一个旨在让市场做好准备的举动是，其10月的声明去掉了以前对海外潜藏的金融和经济风险的警告，凸显在12月16日加息的可能。在谈到10月会议的此种措辞时，委员们坚称，仍应让其显得美联储的政策选择是开放的。

有人担忧，美国企业近年来为了收购竞争对手或者回购自己的股票而举债过多，随着美联储接近加息，企业负债开始承压。根据Dealogic的数据，美国公司债券发行量已经打破了去年的纪录，全年接近突破1万亿美元。

一些充满抱怨的担忧坚持认为，加息将惹恼一些投资者，他们对政策制定者的决心仍心存疑虑，这可能暴露出资本市场的裂痕。

不过，很少有分析师或基金经理预测一次单独的加息会导致严重的不满，他们指出，美国的利率将长时期保持在极低水平，一些人甚至认为，一旦投资者认识到美联储加息未必意味着灾难，债券收益率甚至可能进一步下降，股市也会反弹。"加息会降低不确定性，而市场憎恶不确定性，" 法国兴业银行高级策略师阿兰•博科布萨表示。 另据《华尔街日报》报道，周三公布的10月会议纪要显示，美联储官员因此决定调整10月28日政策声明的措辞，以确保他们有余地在12月采取行动。

会议纪要说，大部分与会官员预期，根据他们对目前经济形势的评估以及对经济活动、就业市场和通胀的预期，这些条件到下次会议前可能会完全满足。

上次会议结束后发布的经济数据普遍支持美联储认为就业市场正在改善的观点，并在一定程度上表明工资和通胀压力正在缓慢开始加大。美国劳工部本月早些时候公布，美国10月份失业率降至5%，雇主招聘在8、9两月放缓之后10月份有所提速。工资水平有所增加，劳工部本周公布的消费者价格指数(CPI)也显示，10月份剔除食品和能源价格的通胀水平有所上升。

美联储官员将于12月15日至16日举行下次会议。利率期货市场的走势已经反映出下次会议上加息25个基点的可能性有所增加。

会议纪要称，"部分官员"在10月感到加息时机已经成熟。"还有部分官员"认为经济方面尚未做好准备。会议纪要的措辞意味着，在美联储是否加息问题上双方都有少数官员持不同意见，而央行内部大部分中间派的官员倾向于采取举措。

美联储在10月份声明中还指出12月会议可能加息。

会议纪要说，与会官员认为更新的声明措辞为下次会议做出政策选择留出余地。

一些官员指出应避免延后加息，原因如下：延后加息可能给金融市场造成不确定性；低利率可能造成金融市场流动性过剩；如果不加息，可能发出对经济缺乏信心的信号；忽略经济已经实现的累计增长。例如，失业率已经从金融危机后10%的高点下降了一半。

此外美联储会议纪要还提供了几个新的信号，即一旦美联储确实加息之后，后续加息之路可能非常平缓。

在为期两天的会议讨论转向经济和加息决定之前，美联储的工作人员展示了对未来几年短期利率可能前景的分析。工作人员指出，经通胀因素调整后、与较低且稳定的失业率保持一致的均衡实际利率近来一直接近于零。随着经济加强，均衡实际利率将逐步上升，但升幅不会很大。工作人员认为，较低的生产率增长以及人口老龄化正在对经济增长和利率造成下行压力，这种状况可能持续。

会议纪要显示，美联储官员大致同意，美联储的目标联邦基金利率可能比之前几十年的水平还低。

会议纪要显示，在之后对近期利率展望的讨论中，与会者普遍同意逐渐退出宽松政策是适当的。官员们认为相对较早地启动政策正常化进程可能使加息后的政策轨道更为平缓。

除了近期对利率的规划之外，美联储也讨论到利率黯淡的长期展望。由于当前的利率水平已相当低，且上升空间不大，经济若于未来几年再次遭受新的冲击或陷入衰退，美联储的目标利率可能再次降至近零水平。

会议纪要显示，部分与会者认为拥有能应对这种情况的额外政策工具将是谨慎作法。