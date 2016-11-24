以色列总理内塔尼亚胡将于12月中旬访问哈萨克斯坦

哈通社阿斯塔纳 -- 第七届哈萨克斯坦-以色列经贸合作会议24日在阿斯塔纳举行。

财政部长巴赫特•苏丹诺夫在例行新闻发布会上表示，以色列总理本雅明•内塔尼亚胡将于12月中旬访问哈萨克斯坦，而本届会议将是以色列总理访问哈萨克斯坦之前举行的重要会议。



苏丹诺夫说："我们今天讨论了许多有利于两国合作的相关事宜，并签署了一系列经贸、投资以及其他领域的合作协议。我们坚信，这些协议将为进一步加强两国农业、水资源、创新等领域的合作关系注入新的动力。"



苏丹诺夫表示，本届会议中还提到，两国政府有必要为加强人文交流，开通两国首都之间的直航作出努力。



苏丹诺夫指出，哈萨克斯坦将全力支持两国企业界人士之间的交流，并为此创造一切有利条件。



"本届会议中，我方还提出了建立哈以商务理事会的建议，我们坚信，商务理事会若能顺利建立，两国之间的经贸合作将迈上一个新的台阶。"他说。



齐夫•埃尔金率领的以色列环境保护部和耶路撒冷事务部代表团出席了本届会议。



据悉，哈萨克斯坦和以色列在2016年前9个月内的贸易额为2.369亿美元，其中1.969亿为出口额，而4000万为进口额，同比减少了1.3%。因此，两国代表高度重视以色列与欧亚经济联盟成员国签署自由贸易区相关协议。



【编译：昂哈尔 审校：木合塔尔•木拉提】