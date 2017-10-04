有关哈萨克斯坦的12条有趣的信息

哈通社/阿斯塔纳/10月4日 -- 位于中亚腹地的哈萨克斯坦近年来越来越受到了人们的关注。

当然，对于世界各地的游客们来说，哈萨克斯坦依然是一个略显神秘而陌生的国家。

哈通社记者在此为读者们整理了12条与哈萨克斯坦有关的趣闻，希望能够对大家了解哈萨克斯坦起到些许帮助。

1. 哈萨克斯坦是连接亚洲和欧洲的欧亚大陆桥梁。







2. 哈萨克斯坦国土面积位居全球第9位。





3. 哈萨克斯坦是全球自然资源最丰富的国家之一。目前，已探明矿藏达99种（门捷列夫化学元素周期表为105种）。







4. 哈萨克斯坦石油资源储量位居全球第7位、天然气资源储量和铀储量分别居世第6位和第2位。





5. 哈萨克斯坦是唯一放弃世界第四大核武器国身份和关闭世界最大核试验场的国家。







6. 哈萨克斯坦拜科努尔航天发射基地是人类首次登上太空的地点。







7. 阿斯塔纳是全球最年轻的首都。







8. 全球最高烟囱位于哈萨克斯坦埃基巴斯图兹市。它的高度达420米，比埃菲尔铁塔高100米。

9. 哈萨克斯坦国土面积可容纳5个法国或3个土耳其、7个日本。







10. 哈萨克斯坦是人类最早驯马的地方。

11. 哈萨克斯坦是郁金香和苹果起源地。







12. 麦迪奥露天滑冰场是全球海拔最高的滑冰场。运动员们曾在这里创造过很多滑冰项目世界纪录。



【编译：小穆】