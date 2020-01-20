12国就停止干涉利比亚内战达成协议

哈通社/布鲁塞尔/1月20日 -- 有关利比亚问题的国际会议周日（19日）在柏林召开。

此次会议由德国政府举办，联合国秘书长古特雷斯、德国总理默克尔、俄罗斯总统普京、土耳其总统埃尔多安、法国总统马克龙、意大利总理孔特、英国首相约翰逊和美国国务卿蓬佩奥等12个国家和四个国际组织的领导人参会。

利比亚的两个主要对立派领导人——总理萨拉杰和哈夫塔尔将军也获邀出席。

此次会议旨在通过对话遏制外国力量对利比亚长期内战的军事干涉，强化停火并且推动重启决定这个北非国家前途的政治进程。

长达四个小时的会议后，各方达成了停止向利比亚输送武器，以及促成对立两派别和解的决议。

12个国家，以及联合国、欧盟、非盟和阿拉伯联盟的领导人共同签署了这份协议。

德国总理默克尔表示，所有国家应比去年的标准更严格的遵守武器禁运要求。

利比亚前独裁者卡扎菲2011年遭推翻以后，利比亚西部与东部两大势力长期对峙。萨拉杰领导的民族团结政府得到联合国承认，受土耳其、卡塔尔、意大利等国支持；哈夫塔尔领导的东部武装力量国民军得到埃及、沙特阿拉伯、阿拉伯联合酋长国、俄罗斯、法国等支持。

【编译：木合塔尔·木拉提】