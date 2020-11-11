中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    22:31, 11 11月 2020 | GMT +6

    美国拟12月启动辉瑞冠病疫苗接种

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/11月11日 —— 据联合早报网消息，由美国辉瑞药厂（Pfizer）和德国生物技术公司BioNTech合作研发的冠病疫苗，在第三期大规模临床试验中的有效性超过90％。

    美国卫生部长阿扎尔表示，如果辉瑞能够尽快向卫生监管机构提呈其良好的初步数据，美国政府计划12月就启动接种，预定在明年1月底前为老人院、疗养院、医护人员以及其他前线员工完成接种。

    阿扎尔周二（10日）接受美国消费者新闻与商业频道（CNBC）访问时说：“到了明年3月底、4月初，我们相信应有足够疫苗可以为所有的美国人进行注射。”

    美国传染病专家福奇周一接受微软全国广播公司节目（MSNBC）访问时表示，如果这款疫苗获美国食品与药物管理局（FDA）批准，他将会接种，也会推荐家人接种。

    约翰·霍普金斯大学汇总的数据显示，美国周二新增确诊病例达20万1961起，数量远超过此前一天，部分原因是周末数据延迟通报。

    周二新增死亡病例1535起，是近几个月来的新高。

    另据路透社统计，美国已经连续七天单日确诊病例录得最高增幅，单日死亡病例则创下自8月以来的新高。

    截至当地时间周二晚上8时30分，美国累计确诊病例达到1023万8243起，累计死亡病例23万9588起。

    标签:
    美国 黄金储备 新型冠状病毒
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!