东京奥组委将新增12名女性理事

哈通社/东京/3月3日 -- 据相关人士透露，东京奥运会和残奥会组织委员会2日在东京都内召开理事会会议，作为推进«男女平等»的举措，新选出了奥运马拉松金牌得主高桥尚子、残奥高山滑雪金牌得主大日方邦子等12名女性理事候选人。加上把理事人数上限从35人增至45人的章程变更，预计将在3日的评议员会议上获得批准。

共同社报道 称，奥组委前主席森喜朗因蔑视女性发言辞职，后任主席桥本圣子为推进男女平等，提出把女性理事比例提高至40%的目标。由于日本奥委会（JOC）专务理事福井烈辞去奥组委常务理事职务，截至2日理事为33人，其中有7名女性。新加入12名女性后，女性理事增至共19人，将占整体的约42%。目标预计将在一把手交替约2周后达成。

理事会选出1976年蒙特利尔奥运会荣获金牌的日本女排成员之一、国际奥委会（IOC）项目委员荒木田裕子担任副主席。女性出任副主席尚属首次，将致力于男女平等和多样性相关课题。

其他理事候选人包括前外务省经济局长、日本橄榄球协会理事斋木尚子，«登别ASIR之会»代表芳贺美津枝，ewoman公司社长佐佐木Kaori，JOC常务理事籾井圭子，中京大学体育科学院教授来田享子等。

桥本在理事会会议伊始表示：«也为了恢复对奥组委的信赖，有必要迅速行动并拿出结果。»

出席记者会的秘书长武藤敏郎就增加女性理事强调：«时间所剩不多，开展集中讨论并取得一定成果很重要。»他说明称理事为零报酬，«（增加人员）不会带来困扰»。