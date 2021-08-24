塔利班拟建12人委员会治理阿富汗 包括加尼政府成员

哈通社/努尔苏丹/8月24日--俄罗斯塔斯社24日援引美国《外交政策》杂志消息称，塔利班打算组建一个由12人组成的委员会来治理阿富汗，其中包括加尼政府的一些成员。

报道称，塔利班认为，该委员会三位最有影响力的人物应是塔利班分管政治事务的领导人阿卜杜勒·加尼·巴拉达尔、塔利班军事负责人毛拉维·雅库布和塔利班高层人士希拉杰丁·哈卡尼。同时，塔利班不希望设置总统职位，而且打算提议受美国支持的加尼政府的部分成员在«新政府»中担任某些职位。还有消息人士称，塔利班希望阿富汗已故民族英雄马苏德的儿子艾哈迈德·马苏德成为委员会成员之一，但《外交政策》杂志认为，这种可能性比较小，因为他目前是占领阿富汗潘杰希尔省的反塔利班力量领导人之一。

报道还称，塔利班希望通过以上方式建立一个更具包容性的政府，以增加自己获得国际社会承认的机会。

据此前报道，当地时间17日，巴拉达尔及其他8名塔利班成员从卡塔尔返回阿富汗坎大哈省。塔利班发言人苏海尔·沙欣随后在接受媒体采访时表示，巴拉达尔领衔的谈判代表团前往坎大哈省就是为了和各方协商，以期成立一个开放、包容的伊斯兰政府，预计很快就会完成。另有媒体称，阿富汗塔利班发言人扎比乌拉·穆贾希德当地时间22日表示，正在与阿富汗一些政治领导人进行协商，有望在不久后公布新政府组建相关事宜。