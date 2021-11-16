日本12月启动第三剂新冠疫苗接种

哈通社/努尔苏丹/11月16日-- 据共同社消息，有关新冠疫苗第三剂追加接种，日本厚生劳动省疫苗小组会15日同意12月1日起在全国各地实施。现阶段将使用美国辉瑞公司生产的疫苗，也允许第三剂时接种与第一、二剂不同的疫苗。虽然接种时间间隔基本上要求在完成第二剂后约8个月以上，但基于疫情等因素，经地方政府判断，也允许作为例外缩短至6个月。

对象是完成第二剂接种的18岁以上人士，12月首先对医务人员实施，1月起则以老年人为主，扩大至普通人群。第三剂被视作《预防接种法》上的«临时接种»，费用免费。接种为自愿，孕妇以外人群负有«努力义务»。对于老年人等重症化风险较高的人群、以及医务人员等因职业因素而感染风险较高的人群，则尤其鼓励接种。

现已获悉，接种后随着时间流逝，感染风险和重症化风险会变高，因而该小组会判断有必要接种第三剂。

关于将使用的疫苗，则基于海外事例、有效性和安全性相关数据，规定无论第一、二剂接种何种疫苗，第三剂时将使用辉瑞或美国莫德纳公司生产的信使RNA（mRNA）疫苗。不过，莫德纳疫苗需要在获得第三剂接种的药事批准后，才可使用。对于英国阿斯利康公司生产的疫苗，则将进一步讨论。

接种时间到2022年9月30日为止。从未接种者也可以接种。各地方政府本月中下旬起，陆续向对象人群发放第三剂的接种券。领券后可在地方政府的接种会场等处接种。还计划明年3月前后，启动在企业和大学的职场接种。