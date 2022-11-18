哈俄跨界水体共同利用和保护委员会第12次会议在秋明举行

哈通社/阿斯塔纳/11月18日 –据哈萨克斯坦生态地质和自然资源消息，哈萨克斯坦与俄罗斯政府间跨界水体共同利用与保护委员会第12次会议在俄罗斯秋明举行。

哈萨克斯坦和俄罗斯不仅拥有世界上最长的陆地边境之一，而且在这一漫长的边境线上，还分布着许多跨境水体，其中包括了诸多大型河流，如：扎伊赫河（俄称乌拉尔河）、额尔齐斯河、叶斯勒河（俄称伊希姆河）、托布勒河、叶列克河（俄称伊列克河）、基加奇河、卡拉乌尊河和萨里乌尊河等。

两国之间的跨境水体利用问题，主要根据两国在2010年9月7日签署的《关于跨界水体的共同利用与保护协议》予以规范。两国联合委员会和相关河流的对应工作组，均在这一协议的框架下开展工作。

联合委员会双方主席为平级，其中哈萨克斯坦方面的代表为哈国生态地质和自然资源部副部长穆卡塔耶夫，俄罗斯方面代表为俄国联邦水资源局副主席尼卡诺罗夫。

在此次会议期间，与会双方听取了各跨界河流相对应的工作组负责人提交的工作报告，并就本年度春季洪水情况、蓄水库蓄水情况、居民和经济部门供水情况、水利建筑的综合利用和开发、跨界水体污染和水资源枯竭等情况交换信息。

扎伊赫河（俄称乌拉尔河）水资源问题是本次会议重点讨论的议题之一。双方计划就此实施统一的路线图，并启动针对跨界大型水体的总统研究工作。

与会的两国委员会代表中，包括了两国部委、水资源管理组织、水文气象部门、地方执行机构和其他机构的代表。

哈俄跨界水体利用和保护联合委员会每年定期举行一次会晤。明年的会议将在哈萨克斯坦举行。

【编译：木合塔尔·木拉提】