热巴金娜12连胜晋级 职业生涯首进迈阿密站四强

哈通社/阿斯塔纳/3月29日—哈萨克斯坦头号种子、世界排名第7的叶列娜·热巴金娜职业生涯首次在WTA1000系列赛迈阿密站挺进四强。

热巴金娜与意大利名将、世界排名第24的玛蒂娜·特雷维桑争夺1/4赛入场券。

世界头号种子、三界大满贯女单冠军伊加·斯维亚特克因伤退出迈阿密大师赛，似乎对特雷维桑非常有利。她在第四轮战胜世界排名第22的法网冠军、拉特维亚名将叶莲娜·奥斯塔彭科表明，她的实力不容小觑。

首盘比赛热巴金娜在第3局挽救3个破发点保发，第4局她率先破发取得3-1的领先优势。第7局热巴金娜发球局失守，特雷维桑将比分追到3-4。第9局热巴金娜再度完成破发，随后她顺利保下发球胜盘局，6-3赢下第一盘比赛。

第二盘热巴金娜连下4分破掉特雷维桑发球局，第3局比赛她再度实现破发，将优势扩大到3-0。第5局热巴金娜在第3个破发点兑现，5-0来到发球胜赛局。第6局热巴金娜顺利保发，以6-0完胜特雷维桑。

在持续一小时10分钟的比赛中，热巴金娜共打出10各Ace球、9各破发点。对手只有一个破发。

哈萨克斯坦姑娘将近期的连胜扩大到了12场，今年胜场数也达到20大关。

接下来，热巴金娜将与世界排名第三的美国选手杰西卡·佩古拉或世界排名第26的俄罗斯选手阿纳斯塔西娅·波塔波娃争夺进入决赛的资格。

【编译：阿遥】