全国13个经济特区总产值达1.5万亿坚戈

哈通社/努尔苏丹/11月11日 -- 据哈萨克斯坦工业和基础设施发展部发布消息，2021年，哈全国13个经济特区总产值预计可达1.5万亿坚戈。

消息称，截至目前，哈全国共有13个经济特区，总体入驻率为38%，累计实施总价值1.6万亿坚戈的307个项目，创造2.1万个固定工作岗位。自2003年首个经济特区启动以来，哈经济特区累计实现产值3.9万亿坚戈，实现出口产值2987亿坚戈。

据此前报道，全国13个经济特区中，只有3个完全建成，经济特区将近60%的面积处于空置状态。国家审计委员会主席戈杜诺娃表示，如果要全部建成13个经济特区，需增加投入2800亿坚戈。2001-2019年，中央财政为发展经济特区基础设施拨款3720亿坚戈，其中，62%的资金来自于国家基金。

目前，哈全国共有13个经济特区，分别为«阿斯塔纳-新城»、«金色草原»、«国家化工产业园»、«阿克套海港»、«南方»、«塔拉兹化工产业园»、«霍尔果斯-东门»、«创新科技园»、«巴甫洛达尔»、«阿斯塔纳技术产业园»、«突厥斯坦»、«霍尔果斯国际边境合作中心»、«克孜勒扎尔»。

【编译：木合塔尔·木拉提】