新疆哈巴河发现13匹2000年前殉马 有精美佩饰

哈通社阿斯塔纳7月28日电，据天山网报道，近日，中国新疆文物考古研究所在对新疆阿勒泰地区哈巴河县喀拉苏墓地编号为M15的墓葬进行发掘时，发现了13匹殉马，而且这些马身上还有大量精美的佩饰。

负责此次挖掘的研究员于建军介绍，发现大量殉马的墓地是2010年新疆进行第三次文物普查时发现的。今年5月，为了配合当地基础设施建设，他们对其进行抢救性发掘，共发掘53座墓葬，出土了大量文物。初步判断这批墓葬年代跨度很大，早期墓葬年代为战国晚期至汉代，晚期墓葬在公元7世纪(隋唐时期)前后。 这次发现13匹殉马的墓葬年代为战国晚期至汉代，主墓室木棺里随葬品有陶壶、铜镜、金器、铁器、漆器等。由于墓穴早期被盗较严重，棺内人骨已残缺不全。在清理殉葬区时，考古人员发现大量的殉葬马。"分两层排列，上面一层放置了10匹马，下面一层放置了3匹马。在同一座墓穴中发现这么多殉葬马，这在新疆考古发掘中还是第一次。"于建军说。 这些殉葬马匹身上还有大量华美的佩饰，如金器、铜器、铁器和骨器等。而他们在对其他墓葬进行发掘时，再次发现多座墓穴里有殉葬马匹，共有近40匹。 考古人员据此推测，这座墓穴中的两人地位可能是贵族，也可能是部落中的军事首领。