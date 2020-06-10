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    22:51, 10 六月 2020 | GMT +6

    新冠肺炎：全国13个地区新增207例治愈病例

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    哈通社/努尔苏丹/6月10日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台消息，6月9日晚，全国13个地区报告207例新冠肺炎治愈出院病例。

    新增治愈出院病例分别来自： 努尔苏丹市（59例）、阿拉木图（47例）、 卡拉干达州（26例）、西哈州（24例）、阿拉木图州（22例）、江布尔州（7例）、克孜勒奥尔达州（5例）、阿克莫拉州（3例）、库斯塔奈州（2例）、 阿克托别州（1例） 、 曼格斯套州（1例）、东哈州（1例）。

    截至发稿时，全国共有 8345 确诊患者康复出院。

    全国三大直辖市及14个州治愈病例分部数据如下：

    努尔苏丹市 – 1770

    阿拉木图市 – 1976

    奇姆肯特市 – 448

    阿克莫拉州 – 144

    阿克托别州 – 250

    阿拉木图州 – 309

    阿特劳州 –876

    东哈州 – 84

    江布尔州 – 278

    西哈州 – 475

    卡拉干达州 – 590

    库斯塔奈州 – 143

    克孜勒奥尔达州 – 309

    曼格斯套州 – 197

    巴甫洛达尔州 – 181

    北哈州 – 48

    突厥斯坦州 – 267

    标签:
    哈萨克斯坦 医疗卫生 黄金储备 新型冠状病毒
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