22:51, 10 六月 2020 | GMT +6
新冠肺炎：全国13个地区新增207例治愈病例
哈通社/努尔苏丹/6月10日--据哈萨克斯坦新冠疫情官方信息平台消息，6月9日晚，全国13个地区报告207例新冠肺炎治愈出院病例。
新增治愈出院病例分别来自： 努尔苏丹市（59例）、阿拉木图（47例）、 卡拉干达州（26例）、西哈州（24例）、阿拉木图州（22例）、江布尔州（7例）、克孜勒奥尔达州（5例）、阿克莫拉州（3例）、库斯塔奈州（2例）、 阿克托别州（1例） 、 曼格斯套州（1例）、东哈州（1例）。
截至发稿时，全国共有 8345名 确诊患者康复出院。
全国三大直辖市及14个州治愈病例分部数据如下：
努尔苏丹市 – 1770
阿拉木图市 – 1976
奇姆肯特市 – 448
阿克莫拉州 – 144
阿克托别州 – 250
阿拉木图州 – 309
阿特劳州 –876
东哈州 – 84
江布尔州 – 278
西哈州 – 475
卡拉干达州 – 590
库斯塔奈州 – 143
克孜勒奥尔达州 – 309
曼格斯套州 – 197
巴甫洛达尔州 – 181
北哈州 – 48
突厥斯坦州 – 267