中文
趋势:
哈萨克斯坦共和国总统的电视和广播综合体
  • kz
  • qz
  • ру
  • en
  • 中文
  • ўз
  • ق ز
    • 国际
    事件
    哈萨克斯坦
    政治
    分析
    经济
    关于我们
    哈通社简介 联系方式 广告 合作伙伴 图片网站 网站导航 标签
    17:45, 01 9月 2022 | GMT +6

    过去13年哈萨克斯坦人口增长20%

    None
    None
    哈通社/努尔苏丹/9月1日 —— 根据2021年的人口普查和国家统计局当前的数据，截至8月1日，哈萨克斯坦人口总数为19 644 067人。

    据国家统计局消息，根据2021年的人口普查结果，哈萨克斯坦人口总数为19 186 015，从2009年的人口普查以来增长20%或320万人。

    数据显示，城市人口在人口总数的占比增至61.2%，较2009年的普查增长5%。相反，乡村人口由43.9%减少至38.8%。卡拉干达州是我国城市人口最多的地区，城市人口占80%或100多万人。突厥斯坦州是城市人口最少的地区，24.3%或49.8万人居住在城市。

    根据最新人口普查结果，首都努尔苏丹市人口由2009年的61.9万人增至123万人。

    - 城市化是经济工业化和劳动力向生产部门转移的全球进程。通常，民众为了受教育、工作和提高生活质量从乡村搬迁至城市。两次人口普查期间，我国阿克莫拉州、阿克托别州、北哈州、东哈州、西哈州和克孜勒奥尔达州等6个地区城市人口呈现增长，而首都人口增加了2倍。-国家统计局局长詹多斯·沙伊玛尔丹诺夫说。

    数据显示，哈萨克斯坦女性人数仍然多于男性。据统计，全国女性人数为9 861 175人，占人口总数的51.4%；全国男性人数为9 324 840人，占人口总数的48.6%。

    据悉，哈萨克斯坦每10年进行人口普查。受新冠疫情影响，第三次全国人口普查工作推迟至2021年完成。

    【编译：小穆】

    标签:
    哈萨克斯坦 社会 人口 统计 黄金储备
    正在阅读
    更多新闻请访问我们的 Telegram 频道!