13日搭乘国际航班入境的2名乘客确诊感染冠状病毒

哈通社/努尔苏丹/1月15日--14日，自荷兰、马尔代夫、埃及、土耳其、阿联酋、俄罗斯和乌兹别克斯坦起飞的13班国际航班飞抵哈萨克斯坦。

据流行病监督委员会消息，共2053名乘客飞抵哈萨克斯坦。

其中，1773名旅客携带新冠肺炎核酸（PCR）检测阴性报告，280名乘客未携带。

具体来说：

-有6班国际航班飞抵努尔苏丹机场，共有750名乘客，644人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，106人未携带该证明；

-有5班国际航班飞抵阿拉木图机场，共有1 095名乘客，948人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，147人未携带该证明；

-有2班国际航班飞抵阿特劳机场，共有208名乘客，181人持有冠状病毒PCR检测阴性证明，27人未携带该证明；

未携带有效证明的哈萨克斯坦公民将在指定隔离检测点接受新冠肺炎核酸检测，并等待至出结果。

此外，1月13日未携带新冠肺炎核酸检测报告飞抵哈萨克斯坦的94名旅客接受的检测结果显示，分别搭乘沙姆沙伊赫-努尔苏丹航班和迪拜-努尔苏丹方向航班飞回国的共2名乘客和确诊感染冠状病毒。

【编译：阿依波塔】