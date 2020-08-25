上半年哈居民储蓄余额增长13.4%

哈通社/努尔苏丹/8月25日 -- 据Finprom.kz网站发布数据，截至2020年7月1日，哈萨克斯坦二级银行零售存款余额达9.85亿坚戈，同比增长13.4%。全哈27家二级银行中，19家银行零售存款业务实现增长。

家庭信贷银行（Home Credit Bank）吸收居民储蓄存款增速领先，存款余额达1057亿坚戈，同比增长55%。疫情期间，家庭信贷银行开通«网上存款»等符合居民需求的储蓄业务，居民存款100%可以通过线上进行。排名第二的是扎曼银行（Zaman-Bank），存款余额为263亿坚戈，增长51.6%。排名第三的是KZI银行，增速为50.8%。排名第四、五位的分别为新韩哈萨克银行（Shinhan Bank）和阿尔法银行（Alfa Bank），增速分别为43.3%和33.8%。

哈资产排名前十位的大银行中，零售存款业务增长最快的依次是里海银行（Kaspi Bank）、住宅建设银行（House Construction Savings Bank）和艾草银行（Jysan Bank）。

居民储蓄存款占哈银行业存款余额的51%，是哈银行业资金的主要来源。2018年，居民储蓄存款占比首次超过法人存款，显示哈银行开始将居民储蓄存款作为业务重点。

【编辑：木合塔尔·木拉提】