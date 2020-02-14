新冠肺炎：13日中国新增确诊病例5090例

哈通社/北京/2月14日 -- 中国国家卫生健康委员会刚刚公布了最新的新型冠状病毒感染的肺炎确诊及死亡病例相关数据。

据新华社报道，截至2月13日24时，中国31个省市区现有确诊病例55748例（其中重症病例10204例），累计治愈出院病例6723例（湖北省核减269例），累计死亡病例1380例（湖北省因重复统计,核减108例），累计报告确诊病例63851例（湖北省核减1043例），现有疑似病例10109例。累计追踪到密切接触者493067人，尚在医学观察的密切接触者177984人。

戏中，湖北新增确诊病例4823例（武汉3910例），新增治愈出院病例690例（武汉370例），新增死亡病例116例（武汉88例），现有确诊病例46806例（武汉32959例），其中重症病例9278例（武汉7492例）。累计治愈出院病例3862例（武汉2016例），累计死亡病例1318例（武汉1016例），累计确诊病例51986例（武汉35991例）。新增疑似病例1154例（武汉473例），现有疑似病例6169例（武汉2585例）。

累计收到港澳台地区通报确诊病例81例：香港特别行政区53例（出院1例，死亡1例），澳门特别行政区10例（出院3例），台湾地区18例(出院1例)。