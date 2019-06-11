过去13年日本对哈直接投资总额达58亿美元

哈通社/努尔-苏丹/6月11日 -- 据外交部消息，日本是哈萨克斯坦东亚地区主要经贸合作伙伴，也是我国十大主要投资国之一。

央行数据显示，2005-2018年，日本对哈直接投资总额达58亿美元。其中，2018年日本对哈投资总额为4.03亿美元。此外，2018年全年，双边贸易总额接近20亿美元。其中，我国对日本出口总额为15亿美元，进口额为4.97亿美元。

两国建立的有效双边合作框架下，目前共有70多家日资企业在哈萨克斯坦境内运营。此外，两国建立了哈日政府间理事会和商务理事会，并签署了关于鼓励和相互保护投资协定。

日本投资商在化工、汽车制造、基础设施建设、农工综合体和冶金等领域落实一系列项目。其中包括"Mareven Food"、"Tokio Rope"、"Cokey Systems"和"NYK Group"等大型日本企业在哈萨克斯坦建立了工厂。

哈日两国在石化、基础设施建设、制药、能源、信息技术和创新等领域有着巨大的合作潜力。

目前，哈萨克斯坦外交部投资委员会正在同日本驻哈使馆和哈萨克投资国有公司讨论20多项联合项目的落实问题当中。

【编译：小穆】