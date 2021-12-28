哈萨克斯坦当前有13.7万余名常住外国公民

哈通社/努尔苏丹/12月28日--当前，在哈萨克斯坦常住的外国公民有137 702人。

据哈萨克斯坦马吉利斯（议会下院）议员叶尔兰·斯马伊洛夫的介绍，当前，哈萨克斯坦有137 702名常住外国公民。近5年来（2017-2021年）共有127 415人获得了哈萨克斯坦国籍，其中，7731人根据总统令，19684人根据简化程序，106 052名血亲同胞获得国国籍。

同时，过去5年中，有20 877 800名外国公民访问哈萨克斯坦，其中19 338 383名为独联体国家公民，1 539 417人为其他外国公民。访问哈萨克斯坦的外国公民中，395 755接受了行政处罚。

据其介绍，根据内务部的统计，当前全国有137 702名外国公民，其中25 176名为血亲同胞。

在这方面，议员强调了补充修改国家移民法的重要性。

“对现有立法进行修正和补充的目的是使规范与哈萨克斯坦宪法保持一致，以解决人权和国家及公共安全问题。同时， 确保哈萨克斯坦公民的利益，并完善移民领域的政府监管。 ” 他说。

【编译：阿依波塔】