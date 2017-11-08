哈通社/阿斯塔纳/11月8日 - 据能源部消息，2017年11月，哈萨克斯坦将从俄罗斯进口1300吨柴油。

巴甫洛达尔州炼油厂计划外的设备维护是此次临时性进口措施的主要因素。



巴甫洛达尔炼油厂总经理丹拜•舒赫拉特称，炼油厂现代化改造工作已经结束，目前每天可生产2500吨汽油。



丹拜•舒赫拉特对记者说："在我们启动催化裂化装置后，汽油产量将增加到每天4000至4500吨，同时还将向市场投放1300吨商用柴油。"



据他介绍，整个巴甫洛达尔炼油厂每天能生产近5000吨的柴油。



他同时称，炼油厂氢气发生装置出现了一些故障，炼油厂技术人员正在着手进行修复。



巴甫洛达尔炼油厂负责人强调，在问题解决之后，炼油厂将很快恢复柴油生产线。



丹拜•舒赫拉特表示，受巴甫洛达尔炼油厂柴油生产暂停造成的市场供应短缺，将通过进口俄罗斯柴油得到解决。



"通过哈萨克石油天然气公司的融资，市场当月短缺的1300吨柴油，将根据同俄罗斯方面达成的协议进口。"他说。



他还表示，炼油厂将在11月内完成计划外维护任务，并在12月恢复生产。



【编译：木合塔尔·木拉提】