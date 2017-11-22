叙利亚境内有1300多万人需要人道援助

哈通社/阿斯塔纳/11月22日 -- 据联合国新闻处消息，联合国人道协调厅11月20日发布了"2018年叙利亚人道主义需求概览"。人道协调厅表示，叙利亚危机已经进入第七个年头，但该国人道需求的规模、严重程度和复杂性仍然超出应对能力。



根据人道协调厅发布的"2018年叙利亚人道主义需求概览"，叙利亚境内约有1310万人需要人道主义援助。由于流离失所、敌对行动和获得基本商品和服务的机会有限，其中560万人急需得到援助。



人道协调厅指出，冲突仍然是导致人道需要的主要原因，叙利亚境内许多地区的平民面临着重大的保护风险，他们的生命、尊严和福祉每天都受到威胁。



2017年，叙利亚人民在没有政治解决办法的情况下继续受到敌对行动的冲击，持续的暴力导致了这场世界上最大的流离失所危机。与去年类似，仅今年前九个月就有180万叙利亚人被迫流动，其中许多人是多次流离失所。



尽管由于一些减缓敌对行动协议，该国某些地区的敌对行动水平有所下降，被联合国宣布为被围困地区的数量也有所减少，但在许多其他地区，持续或增多的暴力事件仍然在继续影响无数的平民。



目前，全世界有550万叙利亚难民，其中大多数留在周边国家。2017年，估计有72万多难民返回了原籍地区。但叙利亚许多地区还没有实现难民安全、有尊严和可持续的返回的总体条件。



由于长期的敌对行动和广泛的流离失所造成的混乱局面，人们获得服务和谋生的机会依然很少。



另一方面， 联合国叙利亚驻在国代表兼人道主义协调员扎塔里对叙利亚红新月会在该国南部的仓库遭到两枚迫击炮弹袭击表示震惊，并表示联合国将向红新月会提供修复方面的帮助。



秘书长发言人20日也在纽约总部的记者会上对大马士革和郊区古塔东区的暴力升级表示震惊。近来的暴力行为造成数十名平民死亡，数百人受伤，其中许多受害者是妇女和儿童。