统计：哈萨克斯坦最高月工资达1300万坚戈

哈通社/阿斯塔纳/1月29日 -据国家经济部统计委员会消息，2018年第四季度，哈萨克斯坦劳动者平均月工资水平达176050坚戈。

据了解，采矿和采石业工作人员平均月工资最高，达39.04万坚戈（高出全国平均水平2.2倍）；金融和保险业职工平均月工资为36.47万坚戈（高出2.1倍）；科研和技术人员平均月工资为33.25万坚戈（高出1.9倍）；信息和通讯领域工作人员平均月工资为26.17万坚戈（高出1.5倍）；建筑业工作人员平均月工资为22.75万坚戈（高出1.3倍）。



而教育领域工作人员平均月工资最低，为10.79万坚戈，低于全国平均水平38.7%。



按照各州市来看，阿特劳州工作人员工资最高，平均月工资为32.05万坚戈，高于全国平均水平1.8倍；突厥斯坦工作人员工资最低，平均月工资为10.97万坚戈，低于全国平均水平37.7%。



此外，国内最高月工资来自采矿采石业以及金融保险业的高层人员，达1319.24万坚戈；而最低月工资来自教育和行政领域工作人员，仅为1.56万坚戈。



【编译：达娜】