外交部：目前中国境内共有1300名哈萨克斯坦公民

哈通社/努尔苏丹/1月28日 -- 哈萨克斯坦外交部第一副部长沙赫拉特·努雷舍夫28日称，目前在中国境内共有1300名哈萨克斯坦公民。

据副部长介绍，仍在中国境内的1300名哈萨克斯坦公民当中，有635人位于海南省，204人为驻华大使馆、领事馆、媒体等机构的工作人员及其亲属，另有445人分布在其他省份。

努雷舍夫表示，原本在华公民数量应该更多，其中多数为在华留学生。但此次疫情（指以武汉为中心爆发的新型冠状病毒感染的肺炎疫情）发生的时间点恰好是各大高校的冬季假期，许多学生已经离开了中国境内，部分返回了哈萨克斯坦，部分前往其他国家旅行。

努雷舍夫称，目前尚有98名哈萨克斯坦留学生滞留在武汉市市区。通过哈萨克斯坦驻华大使馆，哈官方已经与这些学生建立了联系。98名学生均留在各自的校园当中，各项必需品充足。

副部长称，已经成立了专项委员会，正在研究撤回这批留学生的相应方案，并向中方递交了正式的照会。“需要确定接回这些学生的专机的飞行、起降等计划。”他说。

哈萨克斯坦卫生部部长叶尔詹·比尔塔诺夫表示，被接回的学生将接受为期15天的隔离观察。

【编译：木合塔尔·木拉提】